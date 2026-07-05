Ovviamente, vanno usate tutte le prudenze del caso. Ma Israeli Hayom, uno tra i principali quotidiani per diffusione in Israele, si sbilancia in maniera importante e parla di accordo chiuso: Anan Khalaili sarà, secondo il giornale, un giocatore dell'Inter. L'accordo con l'Union Saint-Gilloise è stato definito anche negli ultimi dettagli con la squadra italiana che ha pagato circa 25 milioni di euro per il giocatore, più future clausole con bonus. Si prevede che Khalaili firmi un contratto con uno stipendio di circa 1,8 milioni di euro a stagione e volerà in Italia nei prossimi giorni per completare gli esami medici e firmare ufficialmente il contratto che lo legherà al club nerazzurro.

Festeggia anche il Maccabi Haifa

Qualora arrivasse la fumata bianca definitiva, questo diventerebbe il trasferimento più costoso di un giocatore israeliano di sempre, superando il passaggio di Moens Dabour nel 2019 dal Red Bull Salisburgo al Siviglia per 17 milioni di euro, con l'Inter che vede il giocatore proveniente dall'Union Saint-Gilloise come un investimento significativo per il futuro della rosa. A beneficiarneè anche il Maccabi Haifa, che aspetta pazientemente che l'affare venga concluso e ufficializzato detenendo il 15 percento della rivendita del giocatore. Con l'accordo raggiunto a 25 milioni di euro, i Verdi riceveranno 3,75 milioni di euro, che si aggiungeranno ai 7,5 milioni già ricevuti nella vendita del giocatore al club belga.