Il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid è stato finalmente ufficializzato ieri pomeriggio, un affare da 20 milioni che ha posto fine alla lunga e importante esperienza nerazzurra del Nazionale neerlandese. Ovviamente, per la questione dei contributi di solidarietà, a ricevere una parte della somma riconosciuta dal Real all'Inter sono anche i club dove Dumfries ha completato la sua formazione calcistica, a partire dallo VV Smitshoek pronto a incassare 400.000 euro, pari al 2% della cifra del trasferimento. Il Barendrecht riceverebbe un contributo di solidarietà di 100.000 euro, incassando quindi una somma leggermente inferiore; lo Sparta Rotterdam che ha avuto Dumfries nel proprio settore giovanile per più tempo, riceverebbe 300.000 euro. Anche PSV e Heerenveen dovrebbero accontentarsi di soli 100.000 euro.