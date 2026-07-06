La squalifica inizialmente inflitta a Folarin Balogun durante la partita contro il Belgio e poi revocata, pare su 'suggerimento' di Trump, ha acceso un acceso dibattito internazionale, tra proteste e richieste di chiarimenti sull’episodio che ha portato al cartellino rosso. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto sulla vicenda, confermando di aver avuto un contatto diretto con il presidente della FIFA Gianni Infantino.

Le dichiarazioni di Trump in merito alla squalifica tolta a Balogun

Secondo quanto riportato da diversi media, il tycoon ha voluto chiarire la sua posizione sull’accaduto. Donald Trump ha confermato di aver parlato con Gianni Infantino a proposito del cartellino rosso a Folarin Balogun. ‘Sì l’ho fatto’, ha detto il presidente. ‘Non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati’, ha aggiunto il tycoon. ‘L’arbitro è un po’ sospetto, se guardiamo al suo passato’, ha aggiunto Trump. ‘Ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere’, ha detto ancora il presidente. Donald Trump ha ammesso di aver parlato con Gianni Infantino per il cartellino rosso al giocatore della nazionale americana ma ha spiegato di aver solo chiesto di riesaminare la decisione dell’arbitro. ‘Non gli ho detto assolutamente di farlo, è stato un comitato a farlo. È stata una decisione brillante' ha concluso.