Michele Padovano, interpellato da Tuttojuve.com, ha parlato della lotta al vertice in chiave bianconera: "Fino a che non si concluderà il mercato, penso sia difficile poter emettere un giudizio. In questo momento però vedo Inter e Napoli più avanti". Sui movimenti del club bianconero, Padovano ha detto: "Sono sicuro che Carnevali sappia come muoversi. Per me Sorloth non è un centravanti da buttare, è un buon profilo e i suoi gol li ha sempre fatti. Lo stiamo vedendo anche al Mondiale, certo non è Haaland ma gioca anche fuori posizione".