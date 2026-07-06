Issiaka Kamaté, classe 2004, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, potrebbe cambiare maglia. Oggi vi abbiamo raccontato che il Padova, club di Serie B, avrebbe già avviato i primi colloqui con la dirigenza di Viale della Liberazione per farsi prestare il giocatore. Ma non è tutto perché secondo quanto riferisce Sportitalia anche il Palermo di Pippo Inzaghi è fortemente interessato a Kamaté. Il club biancoscudato vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, puntando in modo serio sulle qualità tecniche del centrocampista. Che è seguito anche da formazioni estere.

Sezione: Focus / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 22:03
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione