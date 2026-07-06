Issiaka Kamaté, classe 2004, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, potrebbe cambiare maglia. Oggi vi abbiamo raccontato che il Padova, club di Serie B, avrebbe già avviato i primi colloqui con la dirigenza di Viale della Liberazione per farsi prestare il giocatore. Ma non è tutto perché secondo quanto riferisce Sportitalia anche il Palermo di Pippo Inzaghi è fortemente interessato a Kamaté. Il club biancoscudato vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, puntando in modo serio sulle qualità tecniche del centrocampista. Che è seguito anche da formazioni estere.