Mattinata movimentata sul fronte Anan Khalaili, che improvvisamente è diventato oggetto di una sfida di mercato con il Como, ultimo arrivato sul fronte dell'israeliano. Un duello, quello dei lariani con l'Inter, che viaggia su due binari distinti. Come evidenzia Sportmediaset, il Como avrebbe rilanciato pesantemente, proponendo all'Union Saint-Gilloise un prestito con obbligo da 27 milioni di euro, cifra più alta di quella su cui si bada la trattativa con i nerazzurri. C'è però un dettaglio che bloccherebbe tutto sul nascere: Khalaili ha detto al club belga che vuole giocare nell'Inter e non considera altre opzioni

Anche per quanto riguarda Trevoh Chalobah la situazione è simile. Sia Como sia Inter si sono fatti avanti, ma il difensore inglese classe '99 si è già espresso a favore dei nerazzurri come possibile prossima destinazione. Entrambi i club però in questo momento non hanno alcun accordo con il Chelsea, che chiede 35 milioni di euro per privarsi del difensore.