Il 13 luglio si concluderà la pausa estiva del Liverpool, con i giocatori che torneranno ad allenarsi dopo circa 7 settimane di vacanza. Ovviamente il discorso non vale per i calciatori impegnati al Mondiale, anche quelli già usciti con le rispettive Nazionali, che godranno di qualche giorno in più rispetto al resto della squadra. Intanto, prima che Andoni Iraola e il suo staff si mettano al lavoro, Wataru Endo, Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic hanno già usufruito delle strutture dell'AXA nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Liverpool Echo.

In base alle previsioni, anche Curtis Jones, Harvey Elliott e Federico Chiesa saranno coinvolti nel back to work dei Reds, nonostante le continue speculazioni sul loro futuro che li vede lontani da Anfield Road, con il primo che rimane un obiettivo concreto dell'Inter.

Sezione: News / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 12:10
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.