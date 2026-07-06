Piovono conferme sulla trattativa ormai decisamente a buon punto tra l'Inter e l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento a Milano di Anan Khalaili. Una trattativa che in questi giorni, weekend compreso, non si è mai interrotta fino ad arrivare al punto in cui mancano solo gli ultimi dettagli da definire.

Ieri, sottolinea Sportitalia, ci sono stati ulteriori contatti tra le parti e l’accordo è ormai quasi definitivo. L'intesa per lo stipendio si aggira tra i 1,5 e i 2 milioni di euro a stagione. Per quanto concerne la cifra del trasferimento, dovrebbe essere 25 milioni più bonus. Entro un paio di giorni l’accordo sarà perfezionato, una volta definite tutte le clausole relative ai bonus. Khalaili-Inter è sempre più una realtà.