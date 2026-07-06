Anan Khalaili è vicino a vestire la maglia dell'Inter. La conferma arriva dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea l'assenza di ieri del calciatore dall'amichevole contro la Steaua Bucarest. Il laterale israeliano aveva giocato un tempo martedì scorso nel primo test stagionale dei belgi, spera di non essere già più parte del club quando ci sarà il prossimo, a porte chiuse con l'Aarhus, l'11 luglio. Nel frattempo ieri ha guardato i compagni da fuori, per un lieve infortunio ma soprattutto perché nel pieno di una trattativa che lo riguarda.

Khalaili ha già un accordo quinquennale con l'Inter e spinge per chiudere presto. "Qualsiasi giorno può essere quello buono per la fumata bianca. I due club dovrebbero stringersi la mano intorno ai 25 milioni, bonus compresi, cifra che può mettere tutti d'accordo, dai belgi che si fregano le mani per una interessante plusvalenza (anche se dovranno riconoscere una percentuale al Maccabi Haifa, precedente club di Khalaili), l'Inter che rientra nel piano di spese senza bruciare tutto il budget, e certamente il calciatore che è conscio dell'opportunità che ha davanti a sé e che sta spingendo proprio con l'Union per chiudere presto", si legge sulla rosea.

"Dal Belgio - prosegue l'articolo - erano arrivate voci di una certa voracità crescente del Saint-Gilloise. La società, appurato l'interesse prima del Napoli e poi dell'Inter per l'esterno, avrebbe provato ad alzare la posta con l'intenzione di scatenare un'asta per raggiungere quota 30 milioni. In realtà poi il club azzurro si è defilato e la mancanza di concorrenza non ha alimentato questo fuoco che, soltanto al pensare quella cifra, faceva brillare gli occhi dei dirigenti del piccolo club belga per una cessione che sarebbe diventata davvero da record".