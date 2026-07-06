Una stagione positiva con l'Under 23 guidata da Stefano Vecchi hanno riacceso i riflettori su Issiaka Kamaté, classe 2004, cresciuto nelle giovanili dell'Inter. E riflettori si traduce inevitabilmente come interesse da parte di altri club, pronti ad accogliere il talentuoso francese per metterlo nelle condizioni di dare il meglio di sé. Secondo Nicolò Schira, il Padova, Serie B, avrebbe già avviato i primi colloqui con la dirigenza di Viale della Liberazione per farsi prestare nella nuova stagione Kamaté, permettendogli di salire di categoria rispetto alla Serie C.

Come accade in questi casi, l'Inter cercherà la soluzione migliore per uno dei suoi gioielli.

Sezione: Focus / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 16:22
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.