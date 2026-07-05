L'Union Saint-Gilloise ha vinto in maniera convincente l'amichevole disputata quest'oggi contro la formazione rumena dell'FCSB, battuta col punteggio di 4-0 grazie alle reti di Mateo Biondic, Raul, Massiré Sylla e Mohamed Fuseini. Una partita nella quale però è arrivato un indizio non di poco conto in chiave mercato: Anan Khalaili, che aveva giocato la prima amichevole di preparazione contro i dilettanti del Diegem andando anche a segno, non è stato schierato nelle formazioni di partenza né nel primo né nel secondo tempo dall'allenatore gialloblu David Hubert. Dalla cronaca del sito ufficiale del club non vi sono nemmeno indicazioni di eventuali sostituzioni a match in corso.

Il Saint-Gilloise parla di forfait per infortunio

Un'assenza che alimenta ulteriormente la sensazione che l'operazione con l'Inter sia ormai davvero alla retta di arrivo, anche se dal Saint-Gilloise, riporta il quotidiano Le Soir, spiegano che il ragazzo era assente a causa di un leggero infortunio subito la scorsa settimana. Spiegazione che però non convince fino in fondo visto che la scorsa settimana Khalaili ha regolarmente giocato il primo test di Nijlen...