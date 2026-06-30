Francisco Conceicao si è aggiudicato il premio ''Iliad Goal of The Season' del campionato di Serie A Enilive 2025-2026 grazie alla rete segnata in Roma-Juve 3-3 dello scorso 1° marzo. La giocata del portoghese è stata scelta dai tifosi che hanno partecipato al sondaggio lanciato venerdì scorso sul profilo Instagram della Lega Calcio. In lizza per la vittoria c'erano pure i gol di Piotr Zielinski in Verona-Inter e di Hakan Calhanoglu in Inter-Roma, oltre alla rovesciata di Federico Bonazzoli in Milan-Cremonese e alla punizione dalla distanza di Ruslan Malinovskyi in Genoa-Bologna.