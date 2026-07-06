Anan Khalaili ha fatto sapere ufficialmente sapere al Saint-Gilloise che vuole giocare in Italia e nello specifico all'Inter. Questo è l'aggiornamento di Sky Sport relativo all'operazione per il passaggio in nerazzurro del giocatore israeliano: adesso l'Inter, forte di questo asso nella manica, dovrà presentare una nuova proposta al club belga che si avvicini alle richieste della controparte, che ha già respinto una prima offerta ufficiale da 20 milioni circa, ben distante dai 30 chiesti dagli ex campioni del Belgio. Fa però tutto parte del gioco, visto che solitamente si parte da basi più abasse per poi avvicinarsi. Il Como ha provato l'inserimento con un'offerta più alta, ma Khalaili ha già chiarito la sua volontà di vestire il nerazzurro.

Como e Inter si confrontano ancora per Trevoh Chalobah, con i nerazzurri protagonisti di un testa a testa dopo che i lariani hanno fatto già due offerte respinte dal Chelsea. Per il ruolo di centrale l'Inter valuta anche altri nomi come in tempi recenti ha valutato quelli di Oumar Solet e Gianluca Mancini, che oggi non sembra un'opzione.