Curtis Jones e l'Inter, il matrimonio si compirà? Sicuramente la pista si è raffreddata per l'Inter, anche se Chivu lo ritiene un profilo importante per completare il centrocampo a sua disposizione. Secondo quanto riferisce il portale Liverpool Echo, il futuro del centrocampista è incerto. E c'è un retroscena sull'offerta del mese scorso, che si è rivelata inferiore ai 25 milioni di euro, mentre i Reds ne chiedevano circa 40.

La sensazione, comunque, era che la richiesta di 35 milioni di sterline per il giocatore avrebbe potuto portare il Liverpool seriamente al tavolo delle trattative.

Sezione: Focus / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 20:25
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione