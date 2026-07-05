Curtis Jones e l'Inter, il matrimonio si compirà? Sicuramente la pista si è raffreddata per l'Inter, anche se Chivu lo ritiene un profilo importante per completare il centrocampo a sua disposizione. Secondo quanto riferisce il portale Liverpool Echo, il futuro del centrocampista è incerto. E c'è un retroscena sull'offerta del mese scorso, che si è rivelata inferiore ai 25 milioni di euro, mentre i Reds ne chiedevano circa 40.

La sensazione, comunque, era che la richiesta di 35 milioni di sterline per il giocatore avrebbe potuto portare il Liverpool seriamente al tavolo delle trattative.