Dopo le polemiche nate dal duro comunicato pubblicato dalla sua agenzia, il portiere della Juventus Michele Di Gregorio ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la propria posizione. Attraverso una storia diffusa sui social, il portiere della Juventus ha preso le distanze dalle dichiarazioni che avevano acceso il dibattito nelle ultime ore, sottolineando il rapporto di stima nei confronti dei compagni di squadra.

"In seguito alle dichiarazioni fatte dal mio agente, ci tengo a fare una precisazione riguardo alla mia posizione.

Anche se si tratta della mia agenzia e del mio procuratore, con cui ho un grandissimo rapporto e con cui collaboro sin dagli inizi della mia carriera, prendo le distanze per quanto riferito sui miei compagni, per cui ho grandissima stima e rispetto, come ho sempre dimostrato, in campo e fuori.

Nonostante sia stata indubbiamente una stagione difficile per il clima che si è creato intorno a me, la mia professionalità non è in discussione. Finché sarò un giocatore della Juventus rispetterò i miei compagni e onorerò la maglia come ho sempre fatto finora".

Lo sfogo dell'agenzia

Le parole del portiere arrivano dopo il lungo messaggio pubblicato ieri sera dalla sua agenzia, la CA Sport Management, che aveva difeso il proprio assistito attaccando la gestione tecnica e dirigenziale del club.

“20 giocatori nuovi in due stagioni, 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a M. Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona dal ds C. Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni. “Goal subiti Juventus 34 – Inter 35. Goal fatti Juventus 61 – Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei, non abbiamo fretta. Pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…”, si conclude il messaggio.