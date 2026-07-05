Più complessa la trattativa per Trevoh Chalobah. Come scrive Il Corriere dello Sport, anche in questo caso i segnali arrivati dall'entourage del difensore sono positivi e il giocatore avrebbe espresso la preferenza per un trasferimento a Milano.

Il principale ostacolo resta però il Chelsea, che continua a valutare il cartellino del centrale inglese non meno di 35 milioni di euro, forte della stagione da titolare disputata dal difensore e della recente convocazione con l'Inghilterra al Mondiale.

Il Como non molla il difensore

A complicare ulteriormente lo scenario c'è il Como, che ha già visto respingere due offerte, rispettivamente da 25 e 30 milioni di euro, entrambe comprensive di bonus. Il club lariano starebbe preparando un nuovo rilancio, ma dalle indiscrezioni raccolte filtra come Chalobah abbia ormai individuato nell'Inter la destinazione preferita.

Marotta e Ausilio confidano proprio nella volontà del calciatore per convincere il Chelsea ad abbassare le proprie pretese economiche o ad aprire a una formula più favorevole. Nel frattempo, la dirigenza continua comunque a monitorare anche profili alternativi, senza perdere di vista quello che resta il principale obiettivo per rinforzare il reparto arretrato.