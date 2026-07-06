Guy Stéphan, vice ct di Didier Deschamps nella nazionale francese, ha fatto il punto della situazione relativo agli infortunati in vista della sfida contro il Marocco: "Marcus Thuram sta meglio e si è allenato normalmente. Questo pomeriggio ha fatto una sessione di allenamento piuttosto breve e a bassa intensità. Per Aurélien Tchouaméni c'è stato un allenamento individuale oggi e anche domani svolgerà sessione singola. Siamo un po' a corto di tempo dato che con il Marocco giochiamo giovedì. William Saliba? Sta bene. Non sembrano esserci preoccupazioni"; ha aggiunto.