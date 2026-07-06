Guy Stéphan, vice ct di Didier Deschamps nella nazionale francese, ha fatto il punto della situazione relativo agli infortunati in vista della sfida contro il Marocco: "Marcus Thuram sta meglio e si è allenato normalmente. Questo pomeriggio ha fatto una sessione di allenamento piuttosto breve e a bassa intensità. Per Aurélien Tchouaméni c'è stato un allenamento individuale oggi e anche domani svolgerà sessione singola. Siamo un po' a corto di tempo dato che con il Marocco giochiamo giovedì. William Saliba? Sta bene. Non sembrano esserci preoccupazioni"; ha aggiunto.

Sezione: Focus / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 23:27
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione