Ufficialmente la sua assenza è stata giustificata da un problema fisico, ma appare quasi scontato ipotizzare che se Anan Khalaili non ha giocato l'amichevole di ieri contro la Steaua Bucarest è per ragioni di mercato, come avviene spesso in queste circostanze per tutelare la salute di calciatori vicini a un trasferimento. E proprio la prossima amichevole di sabato 11 luglio, contro l'Aarhus (ex squadra di Yann Bisseck, tra l'altro), è il riferimento da tenere in considerazione, perché l'israeliano, sottolinea Il Messaggero, spera che l'operazione si chiuda entro quella data.

Una fretta condivisa anche dall'Inter, che tra 10 giorni è attesa in Germania per l'inizio del ritiro e Cristian Chivu spera di avere a disposizione anche volti nuovi. Nel mentre, l'intesa con Khalaili per un quinquennale è totale, resta come noto da definire gli ultimi dettagli con l'Union Saint-Gilloise, per un'operazione da 25 milioni complessivi.