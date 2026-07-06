Sarà un'estate impegnativa sul mercato per il Liverpool, che deve sistemare quasi tutti i reparti per affidare al nuovo manager Andoni Iraola una squadra competitiva per lotttare su più fronti. Tra le zone del rettangolo di gioco in cui i Reds interverranno c'è anche il centrocampo, sebbene sia improbabile che il Liverpool si impegni seriamente in qualche trattativa a meno che uno o più dei principali protagonisti di questo reparto non vengano ceduti, fa sapere Liverpool Echo.

In tal senso, il primo nome che viene in mente al momento è quello del classe 2001 Curtis Jones, già entrato negli ultimi 12 mesi di contratto, che desidera fare un'esperienza altrove a ha nell'Inter, nel Nottingham Forest e  nel Galatasaray potenziali acquirenti. In particolar modo i nerazzurri, ai quali il canterano dei Reds ha già dato la propria disponibilità al trasferimento.

Sezione: Mercato / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 11:25
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.