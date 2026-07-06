Un fulmine a ciel sereno direttamente dal Belgio, dove l'esperto di calcio locale Sacha Tavolieri, via Sky Sports CH, nelle ultime ore ha lanciato in esclusiva la notizia dell'inserimento del Como per Anan Khalaili. I lariani sarebbero pronti a mettere sul piatto un'offerta di prestito con obbligo di riscatto a 27 milioni di euro, cifra più alta, pur se posticipata, rispetto ai 25 milioni raggiunti dall'Inter per l'esterno israeliano.

Ad ogni modo, fa sapere Sportmediaset, da fonti vicine al Como arrivano solo smentite, quindi potrebbe essere una manovra dell'Union Saint-Gilloise per sperare di alzare la posta mettendo pressioni ai nerazzurri o invogliando altre proposte provenienti dalla Premier League. Basandosi su questo contesto, dunque, in Viale della Liberazione possono procedere con la loro strategia per regalare il laterale israeliano a Cristian Chivu in tempo per il raduno che segnerò l'inizio ufficiale della nuova stagione per i campioni d'Italia.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 10:35
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.