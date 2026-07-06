Gaetano Oristanio si appresta a iniziare una nuova avventura: l'ex Inter sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Nel pomeriggio è atterrato in città, ora visite mediche e firma. L'operazione è seguita con attenzione anche dall'Inter che conserva il 40% sulla futura rivendita del calciatore. Tuttavia, trattandosi di un trasferimento in prestito, il club nerazzurro non incasserà alcuna cifra nell'immediato.

Sezione: Mercato / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 20:20
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione