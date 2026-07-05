Quattro parole, l'emoticon di un cuore e la foto di un abbraccio. Marcus Thuram ha voluto salutare pubblicamente così Denzel Dumfries che, da oggi, non è più un suo compagno di squadra, essendo stato ufficializzato in mattinata come nuovo giocatore del Real Madrid. "Buona fortuna, fratello mio", ha scritto l'attaccante dell'Inter su Instagram. Indirizzando i migliori auguri per il prosieguo di carriera al giocatore con il quale ha condiviso lo spogliatoio per tre stagioni. 

Sezione: Copertina / Data: Dom 05 luglio 2026 alle 18:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.