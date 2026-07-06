La cessione di Christos Alexiou all'Aek Atene è il segnale del lavoro svolto finora dalla società nell'ambito dell'Inter Under 23, lanciata un anno fa in Serie C e che ha già fatto emergere e crescere diversi talenti coi quali, quando non arriveranno in prima squadra, si potrà comunque fare cassa, proprio come accaduto per il difensore greco.

Un giocatore che, come ricorda oggi Tuttosport, comunque rimarrà in orbita Inter. Il centrale ha già fatto le visite mediche, andrà all'Aek ma con la formula del prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e controriscatto in favore dei nerazzurri. "Se l’Aek, club di vertice in Grecia, ha puntato su Alexiou è proprio grazie al percorso di crescita fatto agli ordini di Stefano Vecchi in Lega Pro, dove ha sommato 32 presenze, 31 delle quali da titolare - si legge sul quotidiano -. Lì si sono messi in evidenza - tra gli altri - pure Cocchi, Topalovic, Berenbruch e Kamate, giocatori per cui c’è la fila di richieste all’Inter".