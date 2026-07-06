Poca apparenza, tanta sostanza: è questa la frase che riassume le ultime cinque stagioni in Serie A di Andrea Pinamonti. Centravanti da 48 gol nelle ultime 5 stagioni con Empoli, Sassuolo e Genoa, praticamente in doppia cifra di media, ora il giocatore piace a diverse squadre di fascia medio-alta, come riporta Il Resto del Carlino. La novità di oggi è l'attenzione della Fiorentina.

Lazio, Fiorentina ma anche Roma: tutte le pretendenti per Pinamonti

La squadra che più di tutte segue con interesse Pinamonti è la Lazio. Dopo l'esperienza non esaltante di Ratkov, il club biancoceleste starebbe pensando al centravanti trentino per dare a Gattuso un attaccante di comprovata affidabilità in Serie A. Anche la Fiorentina monitora la situazione, con Grosso che dopo la scorsa stagione insieme in neroverde sarebbe ben disposto ad accogliere l'ex Inter anche in Toscana. Più indietro la Roma, che eventualmente lo inserirebbe come vice-Malen.

A spingere Pinamonti verso la cessione il contratto in scadenza nel 2027. Il Sassuolo è bottega cara, ma l'accordo che si avvicina al termine potrebbe portare il ds Palmieri ad accetare una delle offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Il prezzo, intanto, è fissato intorno ai 15 milioni di euro.