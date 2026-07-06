Negli scorsi giorni si era parlato di un interessamento del Como. Ma Sebastiano Esposito potrebbe anche restare al Cagliari. Il mercato, comunque, è lungo e la valutazione del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Però le idee di Fabio Pisacane sono assolutamente chiare: l'attaccante classe 2002 può dunque restare in terra sarda. Lo riferisce il Corriere dello Sport. La stagione di Esposito è stata tutto sommato positiva con un buon rendimento nella fase offensiva.