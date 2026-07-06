Negli scorsi giorni si era parlato di un interessamento del Como. Ma Sebastiano Esposito potrebbe anche restare al Cagliari. Il mercato, comunque, è lungo e la valutazione del suo cartellino si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Però le idee di Fabio Pisacane sono assolutamente chiare: l'attaccante classe 2002 può dunque restare in terra sarda. Lo riferisce il Corriere dello Sport. La stagione di Esposito è stata tutto sommato positiva con un buon rendimento nella fase offensiva.

Sezione: Mercato / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 20:50
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione