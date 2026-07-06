Christos Alexiou può considerarsi un giocatore dell'AEK Atene. Il difensore centrale ventunenne ha superato le visite mediche domenica ed è stato convocato dalla nazionale per il ritiro estivo nei Paesi Bassi, precisamente ad Apeldoorn, la stessa località tra l'altro scelta dai rivali del Panathinaikos dell'ex compagno di squadra in nerazzurro Stefan de Vrij.
Il nazionale greco non è stato ancora annunciato ufficialmente dal club, però l'obiettivo delle telecamere di NovaSports ha immortalato Alexiou durante la partenza dei campioni di Grecia verso la sede della preparazione estiva pur non risultando ufficialmente nell'elenco dei convocati.
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 14:29
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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