C'è un periodo dell'anno, una volta ogni 6 mesi, nel quale il tifoso dell'Inter sembra doversi rassegnare a trascorrere momenti di tristezza e frustrazione: si tratta delle sessioni di mercato.

Anche questa non sta facendo eccezione. E il termine "beffata" continua a essere quello più utilizzato quando si tratta di parlare delle trattative relative ai nerazzurri. Campioni d'Italia, è bene ricordarlo.