Era inevitabile che la decisione sorprendente della FIFA di cancellare in base all'articolo 27 la squalifica di Folarin Balogun e renderlo disponibile nell'ottavo di finale contro il Belgio avrebbe portato a conseguenze. Come riporta L'Equipe, la Federcalcio francese è pronta ad approfittare di questa situazione per avanzare una richiesta formale: la cancellazione dell'ammonizione ricevuta da Michael Olise nel recupero della partita contro il Paraguay, a seguito di un diverbio con Galarza.

Un cartellino giallo particolare: l'esterno offensivo si era messo un dito sulle labbra invitando il paraguayano al silenzio, prima che lo stesso si gettasse a terra. L’arbitro aveva subito estratto il giallo, ma ora la Federazione vuole difendere il proprio calciatore, che da diffidato rischierebbe una squalifica nell'eventuale semifinale: nelle prossime ore arriverà una richiesta ufficiale alla FIFA.

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 14:19
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.