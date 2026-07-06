A oltranza e con fiducia per Khalaili. L'Inter ha fatto una prima offerta più bassa ed è consapevole del fatto di dover avvicinarsi alla cifra di 30 milioni, richiesta dall'Union Saint Gilloise. Lo riferisce Sky Sport, specificando che il progetto tecnico presentato dal club nerazzurro ha convinto il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento in Italia. Lo stesso giocatore si è presentato dal suo club di appartenenza per chiarire la propria volontà di trasferirsi alla corte di Chivu.