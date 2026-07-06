La missione di Inter Campus in Argentina si è conclusa dopo un percorso che ha toccato le comunità di Puerto Iguazú, Remedios de Escalada e Villa Jardín, rafforzando il ruolo dello sport come strumento di inclusione, educazione e crescita per bambini e bambine che vivono in contesti di fragilità sociale. A Puerto Iguazú, la visita si è svolta in concomitanza con l’iniziativa “Super Sanitos”, promossa dal partner locale Fundación Grupo London Supply. Durante la campagna, un’équipe medica specializzata ha offerto controlli sanitari gratuiti alla popolazione infantile e alle famiglie del territorio, evidenziando l’importanza di integrare attività sportive e tutela della salute in un’unica visione di sviluppo comunitario.

Il viaggio ha inoltre consolidato la collaborazione con la Fondazione PUPI, impegnata al fianco di bambini e adolescenti che affrontano situazioni complesse come violenza domestica, povertà, dipendenze, abbandono scolastico e malnutrizione. Attraverso il calcio e il gioco, il progetto garantisce spazi sicuri e inclusivi, in cui i più giovani possono crescere, costruire relazioni positive e ritrovare fiducia nelle proprie possibilità. L’esperienza in Argentina conferma così la forza dello sport come linguaggio universale capace di generare impatto sociale concreto, promuovendo benessere, opportunità educative e nuove prospettive per il futuro delle comunità locali.