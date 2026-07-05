In vacanza negli Stati Uniti per ricaricare le pile in vista della sua seconda stagione da tecnico dell'Inter, Cristian Chivu ha unito l'utile al dilettevole andando a vedere dal vivo tre partite del Mondiale, secondo quanto spiega la Gazzetta dello Sport: oltre ad Argentina-Capo Verde, la cui presenza è stata documentata dalla moglie Adelina Elisei, il romeno è stato avvisato allo stadio anche per Brasile-Scozia e Colombia-Portogallo. Occasioni, scrive la rosea, per incontrare vecchi amici ma anche per osservare talenti meno noti come il colombiano Gustavo Puerta, centrocampista colombiano classe 2003 reduce dalla vittoria della Segunda Division con la maglia del Racing Santander. Per adesso, precisano i colleghi, non è un obiettivo di mercato dell’Inter, che nel ruolo ha puntato da tempo Curtis Jones del Liverpool.
Mentre è negli States, Chivu resta in contatto continuo con Beppe Marotta e Piero Ausilio per conoscere le novità del mercato. Un modo per restare aggiornato su tutto prima del rientro a Milano, previsto nei prossimi giorni, da dove preparerà il ritiro insieme al suo staff. Come noto, la squadra partirà il 16 luglio per Donaueschingen, la sede tedesca che per quest’estate dovrà sostituire Appiano Gentile in ristrutturazione.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:22 Real Madrid, a fine luglio la presentazione di Dumfries: il piano di Mourinho
- 21:07 Ambrosini: "Battere Inter e Juve, Champions del 2003 fu magica"
- 20:53 Schelotto ricorda il gol nel derby: "Vi racconto cosa mi disse Moratti"
- 20:38 Trump ringrazia la FIFA dopo la clamorosa decisione: "Era una grave ingiustizia"
- 20:25 From UK - Jones-Inter, pista raffreddata. E l'offerta di un mese fa...
- 20:10 Balogun espulso con la Bosnia ma in campo in USA-Belgio: la nota FIFA
- 19:56 Provedel-Inter, Lotito ha ceduto: tra mercoledì e giovedì le visite mediche
- 19:42 GdS - Puerta giovane emergente al Mondiale sotto gli occhi di Chivu
- 19:28 Argentina-Egitto, Lautaro o Julian? Nuova fase dopo Capo Verde
- 19:14 Europeo U19, l'Italia ko con l'Ucraina: niente fase finale
- 19:00 Perisic di nuovo all'Inter? Tifosi divisi, con una prevalenza per la reunion
- 18:45 Zola: "Giovani, in Italia dobbiamo migliorare un aspetto. Palestra..."
- 18:30 Dumfries al Real, il messaggio di Thuram: "Buona fortuna, fratello"
- 18:16 Larissa Iapichino da record nel salto in lungo, i complimenti dell'Inter
- 18:01 Bergkamp flop all'Inter, Delvecchio: "Soffriva se San Siro rumoreggiava"
- 17:47 Martorelli: "Palestra al Chelsea conferma che il Dio Denaro vince sempre"
- 17:32 Zanetti: "Messi è l'essenza del calcio, orgoglioso sia argentino"
- 17:18 Onana, il Trabzonspor ti fa ricco: è tra i dieci portieri più pagati al mondo
- 17:03 Tevez: "Conte CT azzurro tutta la vita. L'Argentina? Siamo solo Messi"
- 16:49 Khalaili all'Inter, il capolavoro è (anche) del proprietario del Maccabi Haifa
- 16:34 Dumfries al Real Madrid, anche il PSV si complimenta: "Fieri di te"
- 16:20 Sucic gioia per Croazia e Inter. Che è pronta a resistere alle sirene
- 16:07 Euro U19, l'Italia sfida l'Ucraina: due interisti dal primo minuto
- 15:50 Khalaili-Inter, indizio dal Saint-Gilloise: fuori dall'amichevole con l'FCSB
- 15:40 Germania, tutto pronto per Jurgen Klopp: sarà lui il nuovo CT
- 15:25 De Vrij: "Sì al Panathinaikos perché volevo tornare a essere importante"
- 15:10 Difesa, Chalobah sempre in pole. Ma nei radar c'è anche Gonçalo Inacio
- 14:55 Gygax esalta Manzambi: "Non è rispettato come Akanji, e non è un male"
- 14:40 Russo, CEO Oltre Consulting: "Napoli ideale per l'evento di Zanetti"
- 14:25 De Siervo: "Nazionale, la Serie A farà la sua parte"
- 14:10 Como, in difesa non solo Chalobah e Sanchez: c'è anche Mamadou Sarr
- 14:00 Israeli Hayom si sbilancia: "Khalaili-Inter, è fatta. Tutte le cifre"
- 13:55 L'Inter saluta De Vrij: "Sempre pronto a dare tutto, bellissimo vincere insieme"
- 13:40 Pagliuca: "Nei derby ero carico. Il palo a Pasadena mi salvò la carriera"
- 13:25 Ausilio-Ludi-Giuntoli: cena con intrecci di mercato a Forte dei Marmi
- 13:10 "All'armi, siam interisti!"
- 12:55 Roma, Pinamonti possibile vice Malen: il profilo piace anche alla Lazio
- 12:40 Khalaili, l'Inter tratta con l'USG. Altri due club attendono novità
- 12:25 Il saluto di Dumfries all'Inter: "Non è un addio, ma un arrivederci"
- 12:10 UFFICIALE - Adesso è tutto vero: Dumfries è del Real Madrid. Il saluto dell'Inter
- 11:56 Chalobah al Mondiale, Carragher critica la scelta Tuchel
- 11:41 QS - Il Como irrompe su Chalobah: sprint decisivo e l’Inter rischia un’altra beffa
- 11:27 Caso Bastoni, l'analisi giuridica: ecco qual è il punto chiave
- 11:12 Thuram conforta la Francia e l'Inter: "Sto bene, torno per la prossima gara"
- 10:58 Argentina, Messi: "Mai sottovalutare gli avversari, abbiamo imparato tanto"
- 10:45 Dalla Grecia: Alexiou saluta: il capitano della Primavera va all'AEK Atene
- 10:30 Libero - Khalaili, si continua a trattare. Nonostante l'agente particolare
- 10:15 TS - Chalobah, possibile rilancio Como. Inter avanti per Khalaili
- 10:00 Romano: "Khalaili ha già informato l'USG: vuole l'Inter. Chalobah..."
- 09:45 TS - Pastorello al lavoro sulle uscite: Pavard-Asllani in partenza, De Pieri all'Ascoli
- 09:30 TS - Provedel in arrivo nei prossimi giorni, svelato chi era il piano B
- 09:15 GdS - Sucic, rientro da protagonista: che accoglienza a Zagabria
- 09:00 TS - Milan, già 100 milioni spesi sul mercato. Marotta ancora al palo
- 08:45 CdS - Chalobah, trattativa pià complessa: Como pronto al rilancio
- 08:30 CdS - Khalaili sempre più vicino, con l'Union SG ballano circa 5 milioni
- 08:15 GdS - L'esterno resta la priorità: Khalaili in pole, ma occhio a Ndicka
- 08:00 GdS - Chalobah, niente aste: il difensore aspetta l'Inter, ma occhio al Como
- 01:05 Mbappé dal dischetto, la Francia supera il Paraguay
- 00:00 Quel sorriso. Quel maledetto sorriso
- 23:46 Argentina, il Dibu Martinez: "Abbiamo sofferto, e soffriremo ancora"
- 23:33 Il Napoli studia il colpo a destra: tentativo per Bellanova?
- 23:19 Icardi, futuro ancora in Serie A? La suggestione arriva dall'estero
- 23:05 Inter Women, occhi sull'attaccante beninese Gbedjissi per sostituire Wullaert
- 22:51 Sosa: "Napoli? Inferiore solo all'Inter. E sulle altre big dico che..."
- 22:37 Chalobah, il Como non parteciperà ad aste. Nuova offerta solo in un caso
- 22:23 Hernanes: "Sono stato nel quartiere dei fratelli Esposito e..."
- 22:09 Spinaccé-Mantova, cosa manca per l'ufficialità: due dettagli da limare
- 21:55 Como, Ludi: "Chalobah? Molto forte, ma non c'è trattativa"
- 21:41 Inter, due testa a testa con il Como. Prende quota Davinson Sanchez?
- 21:27 L'ex Inter Salcedo: "Sono svincolato, ma mi sento al top. Sull'Italia..."