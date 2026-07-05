In vacanza negli Stati Uniti per ricaricare le pile in vista della sua seconda stagione da tecnico dell'Inter, Cristian Chivu ha unito l'utile al dilettevole andando a vedere dal vivo tre partite del Mondiale, secondo quanto spiega la Gazzetta dello Sport: oltre ad Argentina-Capo Verde, la cui presenza è stata documentata dalla moglie Adelina Elisei, il romeno è stato avvisato allo stadio anche per Brasile-Scozia e Colombia-Portogallo. Occasioni, scrive la rosea, per incontrare vecchi amici ma anche per osservare talenti meno noti come il colombiano Gustavo Puerta, centrocampista colombiano classe 2003 reduce dalla vittoria della Segunda Division con la maglia del Racing Santander. Per adesso, precisano i colleghi, non è un obiettivo di mercato dell’Inter, che nel ruolo ha puntato da tempo Curtis Jones del Liverpool.

Mentre è negli States, Chivu resta in contatto continuo con Beppe Marotta e Piero Ausilio per conoscere le novità del mercato. Un modo per restare aggiornato su tutto prima del rientro a Milano, previsto nei prossimi giorni, da dove preparerà il ritiro insieme al suo staff. Come noto, la squadra partirà il 16 luglio per Donaueschingen, la sede tedesca che per quest’estate dovrà sostituire Appiano Gentile in ristrutturazione.