L'allenatore Leonardo Semplici è intervenuto a Stile TV per parlare delle potenzialità del Napoli nella prossima stagione e delle forze in campo in serie A: "Ad oggi Napoli e Inter sono le più forti e le più pronte in serie A - ha detto -. L'Inter è forte da 5 anni ed ha l'organico più pronto, a seguire il Napoli. Poi ci sono tutte le altre: la Juventus, la Roma, lo stesso Milan che sembra stia attuando una rivoluzione e c’è da capire quando sarà pronto. 

Si dice che il calcio italiano è rimasto indietro, ma guardate anche il Brasile che era tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. Quando si va a giocare contro squadre che non sono mai state avversarie importanti, ci si rende conto quanto sia evoluto il calcio. Il Mondiale è un momento particolare e questo spiega anche la sconfitta con la Norvegia, sembrava che avessimo perso contro l’ultima della classe, ma così non è”.

Sezione: News / Data: Lun 06 luglio 2026 alle 17:23 / Fonte: Napolimagazine.com
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.