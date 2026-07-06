L'allenatore Leonardo Semplici è intervenuto a Stile TV per parlare delle potenzialità del Napoli nella prossima stagione e delle forze in campo in serie A: "Ad oggi Napoli e Inter sono le più forti e le più pronte in serie A - ha detto -. L'Inter è forte da 5 anni ed ha l'organico più pronto, a seguire il Napoli. Poi ci sono tutte le altre: la Juventus, la Roma, lo stesso Milan che sembra stia attuando una rivoluzione e c’è da capire quando sarà pronto.

Si dice che il calcio italiano è rimasto indietro, ma guardate anche il Brasile che era tra le squadre più accreditate per la vittoria finale. Quando si va a giocare contro squadre che non sono mai state avversarie importanti, ci si rende conto quanto sia evoluto il calcio. Il Mondiale è un momento particolare e questo spiega anche la sconfitta con la Norvegia, sembrava che avessimo perso contro l’ultima della classe, ma così non è”.