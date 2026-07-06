Con un lungo e accorato messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Samir Handanovic ha comunicato il suo addio all'Inter, chiudendo un percorso lungo ben quattordici anni divisi tra campo, scouting e panchina delle squadre giovanili. Questo il suo congedo: "Undici anni da giocatore, uno da osservatore e due da allenatore. Non ho mai amato raccontare i percorsi attraverso i numeri. Eppure, mentre si chiude un capitolo lungo quattordici anni, è impossibile non guardare indietro e ripensare a tutto ciò che questo viaggio mi ha dato. L’Inter è stata molto più di una squadra: è stata una casa, un luogo di crescita, di sfide, di emozioni e di persone che hanno lasciato un segno nel mio cammino".

Affetto, orgoglio e riconoscenza

Il messaggio prosegue coi ringraziamenti di rito: "Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con me questi anni, in ogni ruolo e in ogni momento. Un grazie speciale va ai collaboratori e ai ragazzi che ho avuto il privilegio di allenare nelle ultime due stagioni. Ragazzi a cui mi sono affezionato, che mi hanno dato tanto e con i quali ho potuto mettere la passione per il calcio al primo posto. Si chiude un capitolo importante, ma porto con me ricordi, insegnamenti e gratitudine. Sono pronto ad aprire una nuova pagina con entusiasmo, salutando il mondo nerazzurro con affetto, orgoglio e riconoscenza.