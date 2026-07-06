Non sembrano esserci timori di inserimenti dell'ultimo secondo in casa Inter: secondo quanto raccolto da Sportitalia, infatti, i nerazzurri sono ormai ai dettagli anche con l'Union Saint-Gilloise per l'acquisto di Anan Khalaili, dopo aver trovato l’intesa con il giocatore per un contratto della durata di cinque anni, con un ingaggio a salire che partirà da poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione. Il progetto tecnico presentato dal club nerazzurro ha convinto il giocatore, che ha dato il proprio via libera al trasferimento in Italia. L'accordo prevede uno stipendio crescente nel corso degli anni.

Tra oggi e domani nuovi contatti tra i club

Anche i colloqui con l’Union Saint-Gilloise sono ormai a uno stadio molto avanzato. L’operazione è stata impostata sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti diretti tra i due club per definire la struttura dei bonus e arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare, al di là delle voci di possibili inserimenti da parte di altri club come il Como, che ha smentito l’interesse per l’esterno.