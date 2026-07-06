L'arrivo di Anan Khalaili potrebbe significare l'addio di uno tra Luis Henrique e Andy Diouf. Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Inter sono giorni di riflessione anche su questo fronte. La scelta verrà ovviamente indirizzata anche da una questione economica: bisognerà capire per chi dei due arriveranno offerte e di quale tenore, considerando che il brasiliano è costato 23 milioni più bonus e il francese 20 più bonus.

"Luis Henrique - si legge - alla sua prima stagione a Milano non ha convinto del tutto ed è per questo che l’Inter di fronte a offerte adeguate sarebbe disposta a lasciarlo andare. Le caratteristiche rispetto a quelle di Diouf sono ben diverse e, in caso di permanenza, il brasiliano potrebbe tornare utile a Chivu anche sulla sinistra come alternativa a Dimarco nel caso in cui Carlos Augusto fosse impiegato da braccetto. Lo stesso tecnico interista però è rimasto favorevolmente impressionato dalla capacità di Diouf di riciclarsi da mezzala a esterno, prima sfruttando l’infortunio di Dumfries e poi cominciando ad acclimatarsi in un ruolo che non aveva mai coperto".

Va ricordato che per Luis Henrique si è già fatto avanti il Bournemout in gennaio. Come detto, "molto dipenderà dalle offerte, ma se Diouf è pronto a un’altra stagione di apprendimento nel nuovo ruolo, le antenne di Luis Henrique invece restano dritte e dopo Ligue 1 e Serie A l’ex Marsiglia vedrebbe il calcio inglese come lo step naturale per la propria carriera".