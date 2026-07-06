Per Lautaro Martinez arrivano elogi da parte di un grande ex bomber del calcio argentino. A pronunciarsi in favore del capitano dell'Inter è Martin Palermo, ex stella del Boca Juniors, che ai microfoni di TyC Sports ha definito il Toro addirittura il miglior numero nove in azione nei campionati europei: "Per me è il migliore in Europa per quello che sta dimostrando all'Inter", le parole del Titano che ha paragonato il nerazzurro a due pezzi da novanta come Erling Braut Haaland e Harry Kane. Nonostante Martínez abbia segnato un solo gol in questo Mondiale, peraltro su rigore contro la Giordania, Palermo ha minimizzato la mancanza di reti: "Sarebbe preoccupante se la squadra non segnasse, se neanche Leo Messi segnasse, se ci fosse una mancanza di gol e di occasioni da gol. Quello che Scaloni deve vedere è che i giocatori trovino il giusto ritmo, ma è fondamentale che gli attaccanti abbiano quella capacità realizzativa. Sento che Julian Alvarez e Lautaro si stanno impegnando al massimo. Lautaro gioca per la squadra e ripiega molto in difesa".

No a Messi falso nueve

Infine, Palermo ha escluso la possibilità che Lionel Messi giochi come una sorta di falso nove, ruolo che ha ricoperto al Barcellona per parte della sua carriera: "Lo ha fatto a un certo punto, ma quando si trattava di fare contrasti; oggi quel tipo di sforzo fisico deve essere fatto da qualcun altro, che sia Lautaro o Julián. Per questo ci deve essere un vero numero nove a supportarlo".