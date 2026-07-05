Raggiunto dai cronisti a margine di un evento FIFA organizzato a Miami, Javier Zanetti ha parlato di una possibile semifinale tra Brasile e Argentina in questi Mondiali usando parole importanti per la Seleçao di Carlo Ancelotti: "Beh, penso che il Brasile sia una squadra che vada sempre rispettata per la sua storia. Ha giocatori di grande statura. Per me, Marquinhos, ad esempio, il capitano, è un leader e lo dimostra da molto tempo. E poi, beh, in attacco, non so se Raphinha si riprenderà dall'infortunio, ma anche lui è un giocatore che può cambiare le sorti di una partita. Neymar in campo contro la Norvegia? Neymar è un giocatore straordinario. Penso che, per tutti noi amanti del calcio, vedere Neymar in campo sia qualcosa che desidereremmo moltissimo".

Sulla sfida di questa sera tra Brasile e Norvegia.

"Sarà una partita complicata perché la Norvegia è una squadra molto organizzata e in attacco ha un grande attaccante come Erling Haaland. Credo che il Brasile dovrà giocare con molta concentrazione. Ma, beh, in queste partite contano anche la gerarchia e la storia, e il Brasile ha questo vantaggio".

Messi? Per me è unico

A Javier Zanetti è stato anche chiesto un parere sulle prestazioni offerte sin qui da Lionel Messi in questa edizione dei Mondiali: "Messi è unico, per me. E non lo giudico in base a ciò che vince. Per me, Messi potrebbe anche non vincere trofei, ma per come gioca, per me è il migliore. Quindi, metto da parte i risultati. Per me, Messi è l'essenza del calcio. E averlo come argentino, come punto di riferimento, come capitano, mi riempie di orgoglio. Conoscendolo, sì. So cosa prova per il suo Paese, la dedizione che ci mette. E, a dire il vero, soprattutto, vederlo felice in campo è qualcosa di unico per me".