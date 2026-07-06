Mentre la Coppa del Mondo è entrata nel vivo con gli scontri a eliminazione diretta, su DAZN il grande calcio raddoppia il ritmo con le amichevoli precampionato dei club di Serie A che iniziano a preparare la nuova stagione con i primi test estivi. Nel mese di luglio e agosto, tutti gli abbonati ai piani DAZN Family e Full potranno seguire, incluso nel proprio abbonamento, il meglio delle amichevoli estive, tra cui tutte le partite delle big di Serie A: Inter, Juventus, Milan, Lazio e Roma. Un calendario fitto di appuntamenti che, nel corso dell'estate, si arricchirà con ulteriori incontri e altri club protagonisti, accompagnando i tifosi fino al calcio d'inizio previsto il prossimo 22 agosto con la partita tra Inter e Monza.

Gli orari dei tre appuntamenti

Andrà in onda su DAZN la prima amichevole stagionale, quella che vedrà i nerazzurri di Cristian Chivu impegnati il 26 luglio alle ore 16.30 a Karlsruhe contro la locale formazione della Zweite Bundesliga. Ad arricchire il calendario estivo, dopo il test col Manchester City del 1° agosto a Hong Kong, ci saranno due delle sfide più attese della preseason, entrambe in programma alle ore 13 a Perth: il 5 agosto Milan e Inter porteranno all’estero il fascino del Derby di Milano, poi l'8 agosto ci sarà il match Juventus e Inter.