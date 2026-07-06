Rieccolo, il Como. Dopo la questione Nico Paz, che ha spinto i lariani a bloccare sul nascere ogni possibile scenario per il futuro dell'argentino e il confronto sul mercato per Trevoh Chalobah, in riva al lago pare abbiano deciso di battagliare ancora con l'Inter. Secondo Sky Sports, il club lombardo avrebbe presentato un'offerta iniziale all'Union Saint-Gilloise sotto forma di prestito con obbligo di riscatto per 27 milioni di euro, sperando di battere i nerazzurri nella corsa al giocatore. Sebbene il nazionale israeliano preferisca ancora un trasferimento a Milano, non è stato ancora raggiunto un accordo tra i campioni d'Italia e il club di Bruxelles. Si tratta di un segnale forte lanciato dalla società allenata da Cesc Fabregas, determinata ad assicurarsi le prestazioni di uno dei giocatori più promettenti del campionato belga.
Priorità nerazzurra
Nonostante questa offensiva, la priorità di Khalaili rimane l'Inter. L'esterno vuole unirsi ai nerazzurri, ma le trattative tra i due club non sono ancora concluse. L'Union Saint-Gilloise mantiene la sua richiesta di 30 milioni di euro per lasciar partire il giocatore. L'Union SG è fiducioso di poter ottenere questa cifra, sapendo che i club inglesi interessati al terzino destro non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale, ma potrebbero farlo a breve. Tutte le parti vogliono chiudere l'affare entro questa settimana. I prossimi giorni saranno quindi cruciali. Se l'Inter non riuscirà a colmare il divario con le richieste del club di Bruxelles, il Como potrebbe cogliere l'occasione per mettere a segno un colpo di mercato di grande rilievo.
️ EXCL – Como 1907 want to hijack Anan Khalaili’s deal!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 6, 2026
🇮🇹 Lombardy club wants to beat Inter Milan to his signature and submitted an initial loan offer with an obligation to buy worth €27M.
️ Khalaili wants to join Inter, but Nerazzurri still need to reach an agreement… pic.twitter.com/bae8f8A1hL
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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