Il Napoli ha ufficialmente alzato il sipario sulla maglia del Centenario, la divisa che accompagnerà gli azzurri nella storica stagione dei cento anni del club. Alla presentazione hanno preso parte il presidente Aurelio De Laurentiis, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e numerosi ospiti, in un evento che ha celebrato il passato e guardato al futuro. Quella che sta per iniziare sarà un'annata dal valore simbolico, ricca di aspettative dentro e fuori dal campo: il Centenario rappresenta un traguardo unico nella storia del club e i tifosi sperano di viverlo da protagonisti, anche grazie all'inizio del nuovo corso tecnico affidato a Massimiliano Allegri.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis

Il presidente partenopeo, durante l'evento per la maglia celebrativa del centenario avvenuta presso la nave MSC Europa ha anche rilasciato diverse dichiarazioni concentrnadosi anche sui traguardi futuri del club:

"Per troppo tempo è esistito il luogo comune secondo cui il meglio fosse sempre al Nord, mentre il Sud dovesse accontentarsi. Noi abbiamo ribaltato questa idea, ma adesso è il momento di compiere un altro passo in avanti. Se Inter, Milan e Roma stanno investendo cifre enormi per dotarsi di nuovi stadi e infrastrutture, anche il Napoli deve colmare questo divario. Senza impianti moderni diventa sempre più difficile mantenere una squadra competitiva ai massimi livelli, soprattutto per un club che non può contare sugli stessi ricavi delle grandi del Nord. Eppure, in questi anni siamo riusciti a conquistare due Scudetti e a essere protagonisti con continuità in Europa. Per continuare a crescere servono però strutture adeguate. In questo percorso è stato fondamentale il sostegno della mia famiglia, di mia moglie Jacqueline e dei miei figli Luigi, Valentina ed Edoardo, così come quello dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli, che è al mio fianco fin dal primo giorno. Un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno contribuito ai successi del Napoli: dagli allenatori che si sono alternati in panchina ai direttori sportivi, passando per calciatori, staff, dipendenti e collaboratori, senza dimenticare il supporto costante dei nostri tifosi. Oggi guardo avanti con un obiettivo preciso: consegnare al Napoli le infrastrutture che merita. Nessuno di voi si ricorda mai che mentre a Roma, all'Inter, al Milan hanno trovato tutto le nuove proprietà, noi abbiamo trovato nulla, abbiamo trovato un club fallito, niente strutture.. Per questo la priorità della nuova fase è realizzare entrambe le opere. Ci dedicherò tutto l'impegno possibile, come ho sempre fatto, perché il Napoli possa diventare ancora più forte e competitivo negli anni a venire."