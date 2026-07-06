Il nome di Santiago Beltran, 21enne portiere del River Plate, continua a fare rumore in Argentina. L'estremo difensore, partito come quarto e diventato presto titolare della sua squadra, al punto da esordire anche in Nazionale in amichevole contro l'Honduras, viene costantemente monitorato dal proprio club e dall'allenatore Eduardo Coudet, soprattutto in virtù delle sempre più freaquenti voci di mercato intorno a lui.

Tra i club più interessati ci sarebbe proprio l'Inter, che ne ha seguito i progressi e lo considera una possibile opzione tra i pali per il futuro. Per adesso al River Plate non è pervenuta alcuna offerta formale, ma la consapevolezza del forte interesse proveniente dall'Europa lascia presagire che questo potrebbe accadere presto. Finora Beltran ha disputato 26 partite con i Millonarios, subendo 18 reti e portando a casa 13 clean sheet.