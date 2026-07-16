Stephan Lichtsteiner, tecnico del Basilea, ha parlato a Tuttojuve.com del livello del massimo campionato italiano: "Per me la Serie A è sempre il campionato migliore al mondo, basta guardarsi intorno e accorgersi dei risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. La Juventus è arrivata due volte in finale di Champions League, l'Inter ha fatto lo stesso, l'Atalanta ha vinto l'Europa League, la Roma ha giocato e vinto in Europa e anche la Fiorentina è arrivata in fondo alla Conference. Da quel punto di vista non è messa male, forse ci sarebbe un po' più da discutere sulla Nazionale ma sono convinto che tornerete alla grande. Ogni tanto c'è da soffrire, ma troverete il modo di rialzarvi più forti che mai".