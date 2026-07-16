Lautaro Martinez decisivo e sempre più determinante anche con la maglia dell'Argentina. Dopo la vittoria contro l'Inghilterra, ha parlato anche Leandro Paredes della prova di gruppo: “È stata la partita in cui ci siamo sentiti più a nostro agio. Abbiamo avuto maggior controllo e abbiamo mostrato più chiaramente il nostro modo abituale di giocare. Credo che abbiamo ottenuto una vittoria di enorme importanza. È importantissima per tutto ciò che rappresenta. Al di là del raggiungimento di un’altra finale mondiale, c’era anche il significato che questa partita aveva per noi, per i tifosi e per tutto il nostro Paese. È qualcosa di davvero speciale. Come sto dal punto di vista fisico? Bene. Molto bene".