Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha contattato la redazione di Calcio e Finanza per chiarire alcuni aspetti relativi ai poteri del nuovo amministratore delegato, Massimo Calvelli, precisando che le operazioni di calciomercato restano di sua esclusiva competenza.

Cardinale ha smentito l'ipotesi che altri dirigenti possano avere poteri di approvazione sugli acquisti dei calciatori. "Nessuno al Milan ha diritti di approvazione, a qualsiasi soglia, sul mercato dei trasferimenti, a parte me. Io approvo ogni singolo centesimo e sono l'unico a dare il via libera finale sul calciomercato", le sue parole.

L'annuncio di Cardinale

Il numero uno di RedBird ha spiegato che il processo decisionale sul mercato resta comunque condiviso tra le parti, con il coinvolgimento dell'allenatore e dell'intero management, ma ha ribadito che l'ultima parola spetta sempre a lui.

"Lavoriamo come una squadra e riceviamo molti input dall'allenatore e dal mio team. Ma quando arriva il momento di prendere una decisione, la approvo io", ha concluso Cardinale.