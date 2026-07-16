Fabio Caressa, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato dell'evoluzione del calciomercato: "Il Mondiale ha provato scientificamente che i prezzi dei calciatori sono davvero ridicoli e non hanno più alcuna giustificazione. Ditemi se Anderson è un giocatore da 130 milioni e Gordon da 80. Messi allora quando doveva valere, quando era giovane? I prezzi stanno raggiungendo cifre ridicole. Il calcio inglese tra qualche anno andrà in difficoltà perché non è sostenibile, non ha nessun riscontro con la realtà".