La Fiorentina prosegue nel suo mercato importante e piazza un nuovo colpo: il club gigliato ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre e ha collezionato ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola.

Valdepenas ha rilasciato anche le sue prime parole da nuovo giocatore viola: "Sono superfelice di essere qui, ho tanta voglia di cominciare. Quanto sono emozionato? Da uno a dieci, dico venti. Ho deciso di venire qui dopo aver valutato l'esperienza dei giocatori coi quali ho parlato come Borja Valero; è un club con una grande storia, i consigli e le esperienze mi hanno convinto a venire qui. Il mio ruolo preferito è quello di terzino sinistro".