Il tempo può diventare un alleato sul mercato per l'Inter, secondo il Corriere dello Sport. Avendo coperto i buchi in difesa con l'arrivo di John Stones e il ritorno di Benjamin Pavard, il club nerazzurro può aspettare il corso degli eventi prima di intervenire. Succederà se dovesse arrivare l'offerta giusta per il centrale francese, per ora mai arrivata in Viale della Liberazione. L'ex Marsiglia resterebbe volentieri, è tornato con l'atteggiamento giusto, ma il suo addio non può essere escluso a priori. Nel caso in cui si concretizzasse questo scenario, tornerebbe di moda Cristian Romero, anche perché nel frattempo -- scrive il quotidiano romano - il Tottenham ha abbassato le sue pretese, al pari dello stesso argentino e dei suoi procuratori. Merito del tempo, appunto.



Il discorso suddetto è valido anche per la fascia destra, grazie ai segnali estivi mandati da Andy Diouf in quel ruolo. Semmai, dopo le prestazioni del francese, può sorgere una domanda: meglio puntare su un elemento più offensivo oppure su un profilo attento e abile in fase di non possesso?



Infine, c'è sempre da tenere d'occhio la situazione relativa a Curtis Jones. Da quel punto di vista nulla è cambiato rispetto alle scorse settimane. La richiesta del Liverpool resta di 40 milioni di euro, cifra ritenuta alta dai nerazzurri. Che, in ogni caso, per far spazio all'inglese devono cedere Davide Frattesi. Un incastro che potrebbe arrivare proprio al fotofinish, si legge sul Corsport.