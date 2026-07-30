Dopo aver partecipato a una sessione fotografica con Shaun Wright-Phillips, a Hong Kong, in vista dell'amichevole tra Inter e Manchester City di sabato 1° agosto, Christian Vieri ha fatto qualche riflessione sul momento storico del suo ex club: "L'Inter è una squadra da Champions League, non spende quanto i grandi club, ma spende bene - le parole di Bobo riportate sul sito dei Citizens - È difficile trovare buoni giocatori, ma il club ha fatto un lavoro straordinario perché la squadra ha raggiunto due finali di Champions League negli ultimi quattro anni. La squadra è davvero forte. Siamo una squadra molto forte in Champions League e abbiamo vinto il double lo scorso anno, quindi è un bene per i tifosi dell'Inter".