Si è concluso con alcuni risultati a sorpresa il secondo turno di qualificazione dei preliminari di Champions League. Il colpo grosso è firmato dai danesi dell’Aarhus, che sconfitti per 4-1 dal Lech Poznan nella gara di andata riescono ad ottenere lo stesso punteggio a loro favore nel match di ritorno per poi superare i polacchi ai calci di rigore. Lotteria dal dischetto necessaria anche agli sloveni del Celje per avere ragione degli albanesi dell’Egnatia e al Kairat Almaty contro l’Omonia Nicosia.

Proseguono il loro cammino il Fenerbahçe grazie all’1-1 del ritorno contro il Gornik Zabrze dopo la vittoria dell’andata, la Stella Rossa che travolge il Larne anche al ritorno con un secco 5-0, la Dinamo Zagabria che necessita dei supplementari per domare gli elvetici del Thun e il Levski Sofia per via del 2-2 col quale estromette dalla corsa l’Universitatea Craiova. Avanti anche le favole Sabah, Kauno Zalgiris, Mjällby e Ararat-Armenia.

Ecco il quadro completo dei risultati:

KuPS Kuopio – Sabah 0-2 (Aggr.: 0-3)

Lincoln Red Imps – Mjällby 0-0 (0-2)

Dinamo Zagabria – Thun 3-2 DTS (4-3)

Celje – Egnatia 2-2 (5-5, 4-1 D.C.R.)

Hearts of Midlothian – Sturm Graz 0-2 (0-6)

Shamrock Rovers – Ararat-Armenia 2-1 (2-3)

Gornik Zabrze – Fenerbahçe 1-1 (1-2)

Kairat Almaty – Omonia Nicosia 1-0 (1-1, 6-5 D.C.R)

Kauno-Zalgiris – Klaksvik 1-0 (1-0)

Lech Poznan – Aarhus 1-4 (5-5, 3-4 D.C.R)

Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2 (2-3)

Hapoel Be’er Sheva – Vikingur 2-0 (3-2)

Crvena Zvezda – Larne 5-0 (9-0)

Slovan Bratislava – Dinamo Tbilisi 1-1 (3-1)