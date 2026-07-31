Nella giornata di oggi, la formazione spagnola del Real Betis ha annunciato che saranno loro i protagonisti dell'ultima amichevole di preparazione alla prossima stagione dell'Inter: le due squadre, fa sapare il club andaluso, si sfideranno allo Stadio San Nicola di Bari alle 19.30 del 15 agosto. La disponibilità deriva dalla decisione di rinviare il lancio della nuova edizione della Liga, che era originariamente previsto per lo stesso fine settimana; la partita inaugurale, quella tra Valencia e Betis, è stata rinviata al 25 agosto per permettere ad alcuni giocatori come l'argentino della squadra di Manuel Pellegrini, Gonzalo Lo Celso, di poter usufruire dei giusti giorni di vacanza dopo la finale dei Mondiali. Il debutto ufficiale avverrà ora il 21 agosto contro la Real Sociedad alla Cartuja.

Inizialmente, il calendario di avvicinamento dei biancoverdi al campionato prevedeva la partita contro l'Arsenal il 5 agosto a Dublino e la successiva contro l'AFC Bournemouth l'8 agosto a Siviglia; grazie a questa decisione, si è aperto uno slot in più che il Balompié ha colmato accettando di sfidare la squadra di Crisitan Chivu.